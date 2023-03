L’affaire, particulièrement sordide, remonte au 30 octobre 2016. Ce soir-là, à Nantes, une jeune femme âgée de 20 ans avait été violée à deux reprises, alors qu’elle rentrait chez elle après une soirée festive. La victime avait d’abord croisé la route d’un homme qui lui avait fait subir un viol, en plein centre-ville. Mais un second agresseur, qui lui avait au départ proposé son aide, l’avait à son tour agressée sexuellement.

En 2019, le premier individu avait été condamné à neuf ans de prison par la cour d’assises de Loire-Atlantique. L’autre était toujours en fuite jusqu’à ces derniers jours : plus de six ans après les faits, son empreinte génétique a été récupérée dans le cadre d’une autre procédure, rapporte le journal Presse Océan. Mercredi, cet homme a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire.