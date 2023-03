Il a admis avoir tiré « par erreur » en raison de « la mauvaise visibilité » qu’il y avait ce 23 août 2020. Un chasseur de 81 ans était jugé le 8 mars devant le tribunal de Vannes pour avoir tué une avocette, une espèce d’oiseau protégée en France, rapporte Le Télégramme. La scène s’était déroulée dans des marais côtiers à Sarzeau le jour de l’ouverture de la chasse au gibier d’eau.

A la barre, ce chasseur de longue date, ancien président des sociétés de chasses privées du Morbihan, a reconnu les faits, précisant qu’il pensait au départ que l’oiseau était une sarcelle. « Quand j’ai vu l’oiseau tomber, j’ai compris que c’était une avocette en raison de son plumage blanc », a-t-il indiqué. Ce sont des gardes de l’Office français de la biodiversité qui avaient retrouvé le cadavre de l’oiseau et donné l’alerte.









Dans son délibéré, rendu mercredi, le tribunal a condamné le chasseur à une amende de 1.000 euros. Il s’est également vu suspendre son permis de chasse et devra également verser 800 euros à chacune des trois parties civiles, à savoir la fédération des chasseurs du Morbihan et les associations Bretagne vivante et la Ligue de protection des oiseaux.