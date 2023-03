Un enseignant du lycée français de Montréal a été inculpé mardi pour agression sexuelle sur l’une de ses élèves et harcèlement sexuel sur plusieurs autres, selon des documents de la justice québécoise.

Remis en liberté après une courte comparution au tribunal de Montréal, il a été aussitôt suspendu par l’établissement. Ce professeur de sciences économiques et sociales du lycée Stanislas qui n’avait pas d’antécédents judiciaires, fait face à une dizaine de chefs d’accusation dont agression et exploitation sexuelle sur une mineure.

Les faits se sont produits entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2022 et les victimes sont des garçons et filles de 16 à 18 ans. Dans un courriel envoyé aux parents et consulté par l’AFP, l’établissement a indiqué « avoir été informé par voie de presse de l’arrestation » et avoir suspendu l’enseignant.

Remis en liberté dans l’attente de son procès

« Nous condamnons sans réserve l’ensemble des comportements rapportés dans les médias et souhaitons exprimer toute notre compassion et notre soutien aux victimes d’abus », a ajouté Thomas Saène, le principal de l’établissement qui accueille quelque 2.700 élèves de la maternelle à la terminale.

Remis en liberté dans l’attente de son procès, l’enseignant a l’interdiction d’approcher toute personne ayant moins de 16 ans, d’utiliser les réseaux sociaux et de se trouver à moins de 200 mètres de l’établissement Stanislas. Cette arrestation survient après plusieurs affaires similaires dans des écoles québécoises.