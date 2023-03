Le tribunal correctionnel de Paris a condamné vendredi soir l’accusateur de Pierre Palmade à une peine de deux ans de prison dont un avec sursis pour avoir fourni des drogues de synthèse à des individus, dont l’humoriste, selon Le Parisien et d’autres médias qui ont pu assister au jugement.

Cet homme, entendu en février, affirmait détenir une vidéo montrant Pierre Palmade en train de consulter une vidéo pédopornographique. Le domicile parisien de Pierre Palmade et sa maison située à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne) avaient été perquisitionnés. Aucune accusation n’est à ce stade retenue contre l’humoriste dans ce dossier.

194.000 euros touchés pour ces soirées

Selon Le Parisien, l’homme, pourtant au RSA, dépensait entre 5.000 et 7.000 euros par mois. « Sans déclarer un centime aux impôts, il gagne sa vie en assurant la communication d’un sex-shop, en tournant dans des films pornographiques gays et vend ses services en tant qu’escort » écrit le quotidien. Et en organisant, donc, des soirées « Chemsex » dans son appartement, grâce auxquelles il a touché 194.000 euros en deux ans.









La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé mardi la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade après le grave accident de la route qu’il a causé le 10 février sous l’emprise de la cocaïne. L’humoriste de 54 ans « a l’interdiction de quitter l’établissement hospitalier où il se trouve ».

Le petit garçon de 6 ans, dont le pronostic vital avait été engagé au moment de l’accident, va mieux. Il ne peut marcher ni parler et marche avec un corset mais il est revenu à l’école comme le rapporte sa famille. Le père de 38 ans est toujours hospitalisé.