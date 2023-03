Les proches de Salomé Garnesson, la jeune femme de 21 ans battue à mort et abandonnée sous un tas de détritus près de la gare de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) une nuit de l’été 2019, vont devoir se préparer à vivre un nouveau procès. Reconnu coupable de meurtre le 9 mars dernier et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité - assortie de 22 ans de sûreté, son compagnon Amin Mimouni a décidé d’interjeter appel, a appris 20 Minutes de sources concordantes, confirmant une information de Nice-Matin.

« Ça ne m’étonne pas, vu le personnage et la peine qui avait été prononcée », a réagi Me Olivier Giraudo, avocat de la Fédération nationale solidarité femme, partie civile au procès devant la cour d’Assises des Alpes-Maritimes, interrogé par 20 Minutes. « La famille va malheureusement devoir encore attendre pour faire son deuil » a-t-il également regretté, précisant que l’association serait « encore présente à ses côtés en appel ».









Amin Mimouni, 29 ans, qui pour la première fois à l’ouverture du procès, après plus de trois ans de dénégations, avait reconnu être l’auteur du meurtre, avait ensuite de nouveau remis en cause les témoignages, s’en prenant même à la mère de Salomé Garnesson. La mort de la jeune femme, considérée comme le 100e féminicide de l’année 2019 en France, avait suscité une vague nationale d’émotion et d’indignation.