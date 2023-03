Trente mois de prison, dont quinze mois ferme et cinq ans d’inéligibilité ont été requis par la procureure générale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence contre Henri Jibrayel, ex-député socialiste de Marseille, rapporte La Provence.

Celui qui a siégé à l’Assemblée nationale entre 2007 et 2017 était poursuivi pour des faits d’abus de confiance et de prise illégale d’intérêts. La justice reproche a Henri Jibrayel d’avoir, en 2011 et 2012, fait financer par le conseil général des Bouches-du-Rhône, dont il était alors élu de la majorité, des sorties en mer pour des personnes âgées de sa circonscription par le truchement de subventions à des associations.

Il lui est également reproché d’avoir, en 2012 et 2013, joué au casino d’Aix-en-Provence avec des fonds publics, en l’espèce ses indemnités représentatives de frais de mandat.

Deux affaires pour lesquelles l’ancien député avait été condamné lors de deux audiences correctionnelles de première instance tenues en 2020 et 2021 et qui étaient rejugées ensemble en appel. La décision de la cour est attendue pour le 23 mai.