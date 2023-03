Quatre agriculteurs ont été condamnés mardi à Bastia à un an de prison avec sursis et 800 euros d’amende pour avoir commis des dégradations en mars 2022 sur les locaux de la direction départementale de l’emploi de Haute-Corse. Un cinquième a été condamné pour complicité à trois mois de prison avec sursis et 200 euros d’amende, tandis qu’un sixième a été relaxé. Quatre d’entre eux sont membres du syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA), et un est le président du syndicat de la coordination rurale de Corse.

Une action pour dénoncer le prix du carburant

Ces dégradations avaient eu lieu le 17 mars contre les locaux de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de Haute-Corse, avait alors précisé Arnaud Viornery, procureur de la République de Bastia. « Plusieurs personnes ont cassé des vitres et jeté des feux de détresse dans les locaux de cette administration », avait-il indiqué, précisant qu'« à l’occasion des perquisitions menées chez ces personnes, des armes de poing et des armes longues avaient été trouvées ».

Les interpellations avaient suscité la colère de partis nationalistes, parmi lesquels le parti indépendantiste Core in Fronte et le parti autonomiste Femu a Corsica, ainsi que du syndicat agricole FDSEA de Haute-Corse.

Dénonçant « une rafle sans précédent », le syndicat avait indiqué que les dégradations avaient été commises en marge du blocage du dépôt pétrolier de la Marana, à Lucciana (Haute-Corse), pour dénoncer l’augmentation du prix du carburant.