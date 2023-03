Elle avait été tuée à Genève, en Suisse, chez elle, avant d’être transportée de l’autre côté de la frontière, dans une valise qui a fini par être incendiée et enterrée dans une forêt proche de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Trois ans et demi plus tard, Soheil Sabet, l’un des principaux suspects du meurtre de cette escort-girl de 34 ans, va être jugé devant la cour d’assises, à Annecy, pendant quatre jours à partir de ce lundi. Ce Français de 21 ans est accusé de « vol avec violence ayant entraîné la mort » et « atteinte à l’intégrité d’un cadavre ». Il risque la prison à perpétuité.

Le 14 septembre 2019, un homme s’était présenté à la brigade criminelle de la police judiciaire de Genève pour déclarer la disparition de Marlène Gournay, une Française vivant en Suisse, dont il disait être le compagnon. Il n’avait plus de nouvelles de cette escort-girl depuis le 9 septembre, alors qu’il avait accès à tous ses contacts téléphoniques et boîtes mail.

Dans l’appartement de la jeune femme, qui détenait d’importantes sommes d’argent sur des comptes bancaires, l’homme avait constaté un désordre inhabituel et de multiples taches de sang.

Deux hommes avec une valise « très grosse et très lourde »

L’enquête avait permis de retrouver un chauffeur de taxi qui, la nuit du 9 au 10 septembre 2019, avait récupéré à la sortie de l’immeuble où vivait la disparue, deux hommes porteurs d’au moins deux valises, dont « une très grosse et très lourde », précise le juge d’instruction français dans son ordonnance de mise en accusation. Ces deux hommes avaient été déposés à la frontière franco-suisse, après avoir laissé un pourboire au chauffeur.

Ils avaient traversé la frontière à pied, avec les deux valises, puis avaient repris un autre taxi, jusqu’à Evian-les-Bains, en Haute-Savoie. Ils auraient ensuite décidé de faire disparaître le corps.













Deux enquêtes « miroir » avaient été ouvertes, l’une côté français, l’autre côté suisse. Les deux suspects avaient été mis en examen côté français, mais seul Soheil Sabet comparaîtra devant la cour d’assises à Annecy.

Son avocat, Me Richard Zelmati, qui interviendra avec Me Fadila Tabani-Surmont, assure qu’il n’était « aucunement animé d’une quelconque intention criminelle ». Le deuxième mis en cause, Sonil Caboussat, âgé de 42 ans et de nationalité suisse, sera jugé ultérieurement dans son pays.