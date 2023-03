Le profil de l’auteur de la tuerie contre des Témoins de Jéhovah à Hambourg se précise. Philipp F. a assassiné six membres de son ancienne communauté et tué le fœtus de 7 mois d’une femme grièvement blessée, avant de se suicider.

Âgé de 35 ans, il résidait dans un modeste appartement de l’ouest de la ville hanséatique d’après la presse allemande. Il se présente comme un homme d’affaires à succès sur son site personnel et sur son compte LinkedIn, que l’AFP a pu consulter.









Contrôleur de gestion, auteur et prêcheur

Il proposait ses services de conseil et de direction générale en « contrôle de gestion, finance et comptabilité », pour un honoraire exorbitant de 250.000 euros la journée. Un tarif justifié par sa capacité à « générer une valeur ajoutée de 2,5 millions d’euros » pour les entreprises conseillées, et par son approche « holistique », prenant en compte « la théologie et le droit ».

Son site professionnel est truffé de références à la Bible et au football, notamment le club de Liverpool. Il faisait aussi la promotion d’un livre autopublié chez Amazon : « La vérité sur Dieu, Jésus-Christ et Satan ». Son but ? Éclairer en 292 pages « toute personne détenant une fonction de direction dans les domaines de l’économie, de la science, de la politique et du divertissement ».

Dans le livre, qu’Amazon a retiré de son site, il écrit qu’il a derrière lui « un voyage personnel en enfer qui a duré plus de trois ans » et qu’il existe un « gouvernement céleste supérieur » avec 101 millions d’êtres spirituels. L’ouvrage présente la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine comme des punitions divines. Il y développe aussi un discours pro-russe et misogyne, selon Der Spiegel.

Interrogation sur son état psychiatrique

D’après ses propres informations, Philipp F. a été élevé au sein d’une famille évangélique « stricte ». Célibataire, l’entrepreneur avait perdu son dernier emploi salarié en 2020 et se proclamait conseiller financier à son compte depuis. L’homme détenait légalement une arme avec laquelle il a tiré sur les membres de son ancienne communauté.

La police avait pourtant été avertie par une lettre anonyme de sa possible dangerosité en janvier. La visite des forces de l’ordre à son appartement n’avait rien donné, la police parlant d’une attitude « coopérative ». La missive avertissait qu’il pourrait souffrir « d’une maladie psychiatrique ».

Suite au drame, il est établi que l’ancien Témoin « nourrissait une rage contre les Témoins de Jéhovah ». Certains témoignages, selon la police, disent qu’il fut exclu de sa communauté. Et le quotidien Bild croit savoir que cette exclusion fut décidée après la publication du livre de Philipp F. D’autres témoignages affirment qu’il a quitté les Témoins de son plein gré.