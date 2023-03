Un homme âgé de 33 ans a été condamné à quatre ans de prison, dont dix-huit mois avec sursis, par le tribunal correctionnel de Béziers. Il a été reconnu coupable de violences sur sa concubine et du vol de son téléphone. Il avait déjà été condamné en 2015 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences et en 2018 à une amende pour dénonciation mensongère.

Les faits s’étaient déroulés le 24 février à Pont-de-Metz (Somme), au domicile d’une femme âgée de 25 ans. Portant des traces de violences sur l’ensemble du corps, et souffrant d’une fracture du plancher orbital gauche, elle avait dû être hospitalisée avec dix jours d’incapacité totale de travail.

En garde à vue, il se fait passer pour une victime

Le placement sous surveillance de son véhicule de son compagnon avait permis de le localiser à Agde (Hérault), où il avait été interpellé le 2 mars. « Au cours de sa garde à vue, il avait affirmé qu’il n’était pas l’auteur de ces violences, accusant même la victime de l’avoir frappé », précise le procureur de la République, Raphaël Balland.

Outre les quatre ans de prison avec maintien en détention, le tribunal l’a condamné à une obligation de travailler et de se soigner, ainsi que l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile pendant les trois ans qui suivront la sortie de sa détention. La juridiction a également ordonné l’interdiction de détenir une arme pendant cinq ans et la privation du droit d’éligibilité pendant trois ans.