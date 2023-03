Alors qu’il devait rendre son jugement ce vendredi, le tribunal correctionnel de Marseille a annoncé rouvrir les débats sur les poursuites que Magali Carcopino-Tusoli, fille de Didier Raoult, a engagées contre un ancien collaborateur de son père. Cette décision a été prise au regard d’un élément nouveau.

La plaignante attaquait Eric Charbrière, surnommé « le shérif de l’IHU », pour diffamation et injures publiques. Elle et son mari le soupçonnent de se cacher derrière le compte Twitter « Le Professionnel » (aujourd’hui suspendu) qui, à l’automne 2021, avait diffusé une série de propos injurieux et d’allégations mensongères et insultantes les visant.

Le shérif trahit par son numéro de téléphone ?

Depuis la première audience, le 6 janvier, Philippe Carlini, l’avocat du couple, a apporté ce qu’il considère comme une preuve de l’implication du prévenu, à savoir le numéro de téléphone associé au compte @LeProfessionne9. Et ce numéro est bien celui d’Eric Chabrière bien qu’il se soit fermement défendu d’être le titulaire de ce compte. « Mon numéro de téléphone est public depuis des années, tout le monde peut créer un compte avec mon numéro », martèle-t-il devant le tribunal, ce vendredi matin.

Philippe Carlini lui rappelle qu’à la création d’un compte Twitter, un code validation est toujours envoyé sur le numéro de téléphone associé, ainsi que les messages de certification, de suspension et de réactivation. Or « M. Chabrière n’a jamais dit avoir reçu des messages curieux » de Twitter, s’est étonné l’avocat.

« Aucune preuve »

« On a aucune preuve que le compte @LeProfessionne9 ait opté pour une double identification, ni même qu’à cette date, un numéro de téléphone ou un mail étaient indispensables à la création d’un compte », rétorque Ludovic Heringuez, demandant à nouveau la relaxe de son client.

Lors des premiers débats, la défense du couple Carcopino-Tusoli, qui réclame 10.000 euros de dommages et intérêts pour chacun, avait souligné qu’à trois reprises Eric Chabrière avait assumé être le titulaire du compte @LeProfessionne9. Lorsqu’un utilisateur lui avait notamment demandé « Vous êtes donc bien @EChabriere », « Le Professionnel » avait répondu « oui, oui ».









Eric Chabrière, fort de 66.000 abonnés sur Twitter, avait acquis le surnom de « shérif de l’IHU » pour sa frénésie de tweets en défense de l’IHU Méditerranée Infection, alors dirigé par le Pr Raoult. « L’IHU était attaqué, harcelé, diffamé. On ne pouvait répondre que sur le plan scientifique », s’était-il justifié à l’audience en janvier. Face au Covid, Magali Carcopino-Tusoli avait plaidé pour la vaccination alors que son père défendait un traitement à l’hydroxychloroquine.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 5 mai.