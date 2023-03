Il s’était présenté comme un agent de recensement pour mettre en confiance sa victime, qu’il avait ensuite violemment agressée avec un couteau, à son domicile de Louvigné près de Laval. Un homme de 37 ans a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle, jeudi soir par la cour d’assises de Mayenne, pour tentative d’assassinat sur le conjoint de son ex-compagne. D’après France Bleu Mayenne, le scénario surréaliste qu’il avait imaginé, en plus des recherches effectuées la veille sur Internet, ont fait dire à la cour que l’acte avait été prémédité.

En août 2020, l’accusé avait en effet présenté une (fausse) carte professionnelle et des documents fictifs au nouveau petit ami de son ex pour s’introduire chez lui. Armé d’un couteau en céramique, il avait ensuite grièvement blessé sa victime à la gorge, mais celle-ci, qui présentait pourtant sept plaies sur le corps, avait réussi à se défendre et à mettre en fuite l’agresseur. Ce dernier, lui aussi blessé, avait été interpellé aux urgences de Laval, après avoir appelé le commissariat pour avouer son geste. L’homme a également été condamné, jeudi, à une obligation de soin.