Une semaine après le drame, l’enquête avance. Un homme de 51 ans, soupçonné d’avoir tué à coups de couteau son ex-compagne dans la Sarthe, a été mis en examen jeudi au Mans pour assassinat et écroué, a-t-on appris auprès du parquet. Ce quinquagénaire a été mis en examen « du chef d’homicide volontaire, avec préméditation, et sur la personne d’un conjoint », précise dans un communiqué la procureure de la République du Mans, Delphine Dewailly.

La victime, âgée de 50 ans, avait été retrouvée sans vie le 3 mars à son domicile de Coulans-sur-Gée, une commune à l’ouest du Mans. L’autopsie a montré qu’elle avait été poignardée à plusieurs reprises, « au niveau du cou, du cœur, de l’abdomen », selon Delphine Dewailly.

Pas de faits signalés à la gendarmerie

L’enquête menée par la gendarmerie et les analyses scientifiques avait « rapidement conduit à envisager l’implication de cet homme dans le décès », explique-t-elle, soulignant que des « indices graves et concordants » existent à l’encontre du mis en cause. « Ami d’enfance de la victime, l’intéressé avait repris contact depuis quelques années avec celle-ci, et partageait son quotidien entre Coulans-sur-Gée et le domicile de son ex-femme, dont il était divorcé », indique Delphine Dewailly.

« Il semble qu’une décision de séparation définitive venait d’être prise » entre la victime et le suspect, qui « demeure évasif » sur les motifs et les circonstances de ce féminicide. L’entourage de la victime n’avait pas constaté de violences au sein du couple et cette dernière n’avait pas non plus signalé de tels faits à la gendarmerie. Le mis en cause n’a aucun antécédent judiciaire, ajoute la procureure.