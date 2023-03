Les faits les plus anciens remontent à presque vingt ans. Le gérant d’un centre équestre de Brive-la-Gaillarde a été mis en examen et placé en détention provisoire pour viol et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, a annoncé jeudi le parquet.

L’homme âgé de 39 ans avait été interpellé mardi, après les plaintes de sept femmes pour des faits de nature sexuelle commis entre 2004 et 2018, « à l’époque où elles étaient membres du club ou y accomplissaient une formation », a détaillé la procureure Emilie Abrantes dans un communiqué.

Il nie les faits

Le mis en cause, « inconnu des services judiciaires », a contesté les faits durant sa garde à vue. Il a été mis en examen pour « viol sur mineur de moins de 15 ans », « agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité », « agression sexuelle par personne abusant de l’autorité qui lui confère ses fonctions » et « harcèlement sexuel », et placé en détention provisoire.