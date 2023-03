Elle voulait se défaire de la relation « sous emprise » dans laquelle elle avait été enfermée. Salomé Garnesson l’aura payé de sa vie. Ce mercredi après-midi devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes, l’avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre d’Amin Mimouni, accusé d’avoir battu à mort sa compagne qui venait de lui annoncer qu’elle le quittait. C’était une nuit d’août 2019 à Cagnes-sur-Mer. Après neuf mois chaotiques, pendant lesquels la jeune femme de 21 ans aura progressivement été « effacée », éloignée de ses proches, selon les différents témoins qui se sont succédé à la barre depuis lundi.

« Il l’a tuée parce qu’il voyait qu’elle était à nouveau libre, parce qu’il perdait le contrôle sur elle », a ainsi souligné le représentant du ministère public, reprenant les mots du beau-père de Salomé Garnesson, prononcés un peu plus tôt dans la matinée.

« Sa colère et sa haine sont intactes »

« Amin Mimouni n’a, depuis les faits, exprimé aucune empathie pour la victime. Sa colère et sa haine son intactes. Et s’il ne présente pas de dangerosité au niveau psychiatrique, selon les experts, c’est bien le cas au sens criminologique et social », a également appuyé Fabien Cézanne, réclamant que la peine qui sera infligée à l’accusé soit assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans.

Car le risque de récidive existe, avait estimé une psychiatre dès lundi. Et, mardi, une ex-petite amie de cet homme de 29 ans était déjà venue raconter les actes de « barbarie » qu’il lui avait infligés trois ans avant la mort de Salomé. « Je savais qu’il allait tuer », a lâché Fanny, qui avait déposé une plainte pour « violence volontaire » contre lui. Cette dernière avait finalement été classée sans suite en 2016 « faute de preuves ».









Devant la cour d’assises, cette autre victime a raconté le même schéma que celui décrit par l’entourage de Salomé : « Au début il était très gentil. Puis très vite, il a voulu me contrôler et m’a coupé de ma famille et de mes amis. » Ce mercredi, l’employé et le responsable de la boulangerie où la jeune femme tuée avait travaillé, mais aussi ses proches ont eux aussi longuement parlé de cette « emprise » toxique.

« Tout et n’importe quoi pour apaiser son bourreau »

« Brillante », « pleine de vie », Salomé Garnesson, qui « aimait également bien s’habiller, avec des jupes, des petits hauts », aurait ainsi « radicalement changé » après sa rencontre avec l’accusé. « Elle était très intelligente, très cultivée. Je me régalais de discuter avec elle, a notamment témoigné Murielle, sa mère. Mais elle s’est mise à moins nous voir, à porter des vêtements amples, qui recouvraient son corps. Elle a également arrêté ses études, puis elle a quitté son travail. »

Embauchée dans une boulangerie, elle n’y restera que dix-huit jours, mettant un terme à sa période d’essai après qu’Amin Mimouni a « harcelé » un pâtissier avec qui il s’était persuadé qu’elle l’avait trompé. Pendant ses heures de travail. « Il venait la déposer et il restait sur un banc, à la surveiller jusqu’à ce qu’elle finisse sa journée. De 13 heures jusqu’à 19 heures », a détaillé le patron du commerce.

Salomé ira même jusqu’à demander à l’épouse de ce dernier de l’accuser de vol pour que la vidéosurveillance de l’établissement puisse être exploitée. Une façon d’apporter à son compagnon les preuves qu’elle n’avait pas commis d’adultère. « C’est impensable. Elle en était réduite à faire tout et n’importe quoi pour tenter d’apaiser son bourreau », a pointé Me Laura Lopez, l’avocate des parents de la jeune femme.

« Elle s’en est allée en femme libre »

« Petit à petit, Salomé a été réduite à l’état d’objet. Elle était pourtant une jeune femme féministe. Alors on pourrait bien se demander 'pourquoi est-elle restée ?'. Mais tout le monde n’est pas égal dans une relation sentimentale et il faut bien comprendre ce mécanisme d’emprise. Une relation ambiguë se forme entre l’agresseur et sa victime », a expliqué Me Olivier Giraudo, le conseil de la Fédération nationale solidarité femme, partie civile dans ce procès.

« Salomé avait plusieurs fois essayé de le quitter, a aussi rappelé Me Laura Lopez. Mais elle en avait peur. Ce soir-là, elle lui a dit que c’était terminé et il ne l’a pas supporté. » Les enquêteurs, les légistes ont raconté « l’acharnement » avec lequel Amine Mimouni aura battu la jeune femme à mort, avant de tirer son cadavre sous un tas de détritus. Quarante-six ecchymoses ou érosions auront été révélés sur son corps et son visage meurtri que même son père n’aura pas été capable de l’identifier.

« Elle a voulu mettre un terme à cette relation sous emprise, elle a voulu briser ses chaînes, a lancé l’avocate dans une plaidoirie à la résonance particulière en ce mercredi 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Elle s’en est allée en femme libre. » La liberté qui l’avait animée jusque-là, selon ses proches, et dont elle avait été privée. Le verdict est attendu jeudi.