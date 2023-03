Au tribunal correctionnel, à Paris

Que ce soit sur un plateau de télévision ou, comme ce mercredi, devant la 24e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Pierre Ménès ne s’en cache pas : il regrette cette époque actuelle post #MeToo dans laquelle, selon lui, on ne peut plus mettre « une petite tape sur l’épaule d’une femme » et où toute bise devient suspecte. « Aujourd’hui, tout geste envers une femme est inapproprié, je vous parle avec mon expérience, de ce que je vis depuis deux ans », insiste l'ex-chroniqueur sportif âgé de 59 ans. L’homme, tout de bleu vêtu, lunettes à larges montures, n’a pourtant pas été convoqué pour débattre de l’évolution des mœurs mais bien pour répondre de trois agressions sexuelles.

Les premiers faits dénoncés remontent au 18 juin 2018. Deux employées du magasin Nike des Champs-Elysées ont fait remonter à leur hiérarchie avoir été la cible de gestes déplacés de la part de Pierre Ménès. La première a expliqué que le chroniqueur lui avait caressé le dos jusqu’aux fesses. La seconde a raconté que ce dernier avait d’abord collé son torse contre sa poitrine, s’exclamant « mais c’est énorme », puis s’était glissé, quelques minutes plus tard, derrière elle, frottant ainsi son sexe contre ses fesses. Si la première scène se trouvait dans un angle mort, des caméras de surveillance ont pu capter la seconde, accréditant les propos de la vendeuse.

Mémoire à géométrie variable

Pierre Ménès jure ne pas se souvenir de la première vendeuse. Quant à la seconde, qui se trouvait dans le rayon basket-ball du magasin, il s’agissait, selon ses dires, d’une simple plaisanterie. « C’était pour rigoler, j’ai fait un check, torse contre torse, comme le font les basketteuses », assure sans ciller l'ancien chroniqueur sportif. Et d’insister : « compte tenu de ma détente verticale légendaire, j’ai pas dû aller bien haut ». Interrogé sur l’incongruité et le caractère déplacé d’un tel geste par le président, Pierre Ménès n’y voit qu’une marque « d’humour » et de « convivialité ». « Ce que j’ai fait ne me choque pas, sinon je ne l’aurais pas fait », lâche-t-il. Quid des images de vidéosurveillance qui le montre fixer la poitrine de la vendeuse avant de faire un commentaire ?, l’interroge la procureure. « Très franchement, je ne me souviens pas de sa poitrine », assure le prévenu pour se dédouaner.

En revanche, pour justifier s’être glissé derrière la jeune femme, il invoque la « géographie du magasin », dont il se souvient cette fois-ci distinctement. « Objectivement, y avait pas de place pour que je passe, j’ai certainement mis la main pour lui dire que je passe. » Et qu’importe le regard gêné de la jeune femme qui apparaît très nettement sur la vidéo. Mais à entendre Pierre Ménès ce mercredi, c'est lui la première victime de cette affaire. « Je suis extrêmement choqué que les deux faits soient arrivés le même jour, je pense qu’il y a concertation », insiste-t-il. Un « coup monté », également, à ses yeux, les accusations portées deux ans plus tard par une hôtesse du Parc des Princes. Elle affirme que Pierre Ménès s’est collé à elle alors qu’elle était occupée avec un client et en aurait profité pour lui toucher la poitrine. Mais dans ce volet, les vidéos ne sont pas probantes et une autre hôtesse, pourtant citée par la victime, affirme n’avoir rien remarqué. « C’est bien le propre du coup monté », insiste le prévenu.

« Banalisation de comportements répréhensibles »

Quel intérêt avaient les victimes à le piéger ?, interroge le ministère public. D’autant qu’aucune de ces femmes n’a souhaité porter plainte, ni ne s’est présentée à l’audience pour témoigner contre lui et réclamer des dommages et intérêts. Pierre Ménès voit dans leur absence la preuve qu’elles ne souhaitent pas être confrontées à lui. Dans des explications alambiquées, il évoque ses chroniques très « cash » et qui ne plaisaient pas à tout le monde. Ces jeunes femmes n’ont pourtant rien à voir avec le milieu sportif ou journalistique, insiste le ministère public. « On a pu leur suggérer... », répond-il du tac au tac.









Dénonçant une « banalisation de comportements qui sont répréhensibles au plan pénal », la procureure a requis 8 mois de prison avec sursis, 10.000 euros d’amende ainsi qu’une inscription au Fijais, le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. « Ce n’est pas le haut du spectre des agressions sexuelles, on a vu dans ce tribunal des faits plus graves, mais je dis qu’on a ici des éléments qui permettent de caractériser des gestes à connotation sexuelle ». La décision a été mise en délibéré au 19 avril.