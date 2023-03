Le premier procès devant les assises du Bas-Rhin, l’été dernier, avait déjà été éprouvant pour la famille de Sophie Le Tan. Jean-Marc Reiser, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de vingt-deux ans de sûreté pour l’assassinat en 2018 de l’étudiante strasbourgeoise, sera rejugé en appel, fin juin, à Colmar, a-t-on appris, mardi, auprès d’un de ses avocats. Le procès se déroulera du 20 au 30 juin devant la cour d’assises du Haut-Rhin, a indiqué Thomas Steinmetz, confirmant une information des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Il s’agira du cinquième procès d’assises auquel fera face Jean-Marc Reiser. Interpellé rapidement après la disparition de la jeune femme le 7 septembre 2018, jour de ses 20 ans, l’intéressé avait nié toute implication pendant deux ans et demi, avant de reconnaître, en janvier 2021, l’avoir tuée et démembrée. Il avait ensuite dissimulé le corps dans une forêt des Vosges. Il niait en revanche toute volonté d’homicide et toute préméditation, position qu’il a aussi tenue pendant tout son procès, sans réussir à convaincre les jurés.









Jean-Marc Reiser, 62 ans, a déjà été condamné il y a une vingtaine d’années à quinze ans de réclusion pour deux viols, un dossier dans lequel il n’avait pas hésité à actionner plusieurs leviers juridiques. Après une première condamnation en 2001, il avait fait appel, avait de nouveau été condamné en 2002, avant de faire casser ce deuxième verdict sur un point de procédure. Jugé en 2003 par une troisième cour d’assises pour ces faits de viols, il avait été condamné, cette fois définitivement, à 15 ans de réclusion.

Durant l’instruction de l’affaire Le Tan, il a également multiplié les recours, demandant par exemple que plusieurs pièces à conviction soient sorties du dossier ou réclamant à plusieurs reprises sa remise en liberté.