Il avait sonné à la porte du pavillon et n’en était pas ressorti vivant. En janvier 2021, un agent immobilier de 64 ans avait été tué à Changé (Mayenne) par un locataire à qui il était venu demander de payer un loyer en retard. Mardi, après deux jours d’audience, la cour d’assises a condamné ce dernier à quinze ans de réclusion criminelle, rapporte le journal Ouest-France, qui indique que l’accusé ne fera pas appel.

Le soir des faits, après un bref échange, ce Mayennais de 31 ans avait été cherché un couteau dans sa cuisine après que le professionnel était venu lui réclamer de recouvrer un impayé de 850 euros. En présence de sa compagne et de son beau-frère, il lui avait porté quatre coups, dont trois au thorax et au dos, expliquant deux ans plus tard qu’il avait agi dans un « état de panique ».

Déjà condamné pour violences, l’accusé a également reçu une obligation de se soigner et de travailler, note le quotidien.