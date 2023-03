Le procès doit durer trois jours. A partir de ce mercredi, un homme va comparaître devant la cour d’assises des Côtes-d’Armor à Saint-Brieuc pour le meurtre d’un homme de 36 ans. La victime avait été retrouvée lardée d’une cinquantaine de coups de couteau le 28 mars 2020 tout près de l’entrée de son domicile à Loudéac. Présentant de nombreuses plaies au thorax et au cou, le trentenaire était décédé avant l’arrivée des secours.

Une semaine plus tard, un suspect avait été interpellé dans cette affaire et mis en examen pour homicide volontaire. L’enquête avait alors révélé que le mobile du crime « semblait être une altercation sur fond de trafic de stupéfiants », rapportait à l’époque Bertrand Leclerc, procureur de la République de Saint-Brieuc. La victime était « connue pour usage et trafic de drogue » et fournissait « habituellement le mis en cause en héroïne », avait-il ajouté.

Le verdict de la cour d’assises des Côtes-d’Armor est attendu vendredi dans la journée.