L’opération de secours avait dégénéré. Lundi, à Lorient, un homme de 33 ans a été condamné à un an de prison avec sursis pour s’en être pris aux policiers appelés pour lui venir en aide, rapporte le journal Ouest-France.

Le soir des faits, il y a environ un an, cet homme venait de se taillader les veines dans le but de mettre fin à ses jours quand pompiers et policiers sont intervenus à son domicile. Très alcoolisé, il avait alors insulté et menacé ces derniers, avant de lancer des couteaux en leur direction. D’après le quotidien, il devra les indemniser à hauteur de 400 euros chacun.