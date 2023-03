La décision vient d’être rendue. L’influenceuse Sophie Fantasy, connue sur YouTube pour mettre en scène ses enfants Swan et Néo, et son mari Grégory T., ont été reconnus coupables d’escroquerie par le tribunal de Lyon. Ils ont été condamnés à cinq ans de prison dont dix-huit mois avec sursis et 100.000 euros d’amende chacun, rapporte Le Progrès. Des peines conformes aux réquisitions formulées par l’avocat général lors du procès en décembre dernier.

Le couple était jugé, avec douze autres personnes, pour avoir escroqué, entre 2010 et 2014, 340 personnes au sein de l’ancienne agence matrimoniale lyonnaise, Eurochallenge, créée par la mère de Grégory T. Cette dernière a écopé de cinq ans de prison dont deux ferme, et 20.000 euros d’amende. Ses deux autres fils ont également été condamnés à quatre et trois ans d’emprisonnement avec sursis. En plus des membres de la famille, neuf anciens salariés ont écopé de peines d’emprisonnement allant de trois à dix-huit mois avec sursis.

Le couple promet de dire « la vérité » à leurs abonnés

Créée dans les années 1990, l’agence matrimoniale promettait à ses clients de rencontrer l’amour avec des femmes venant d’Asie, d’Afrique ou de l’Est. Les adhérents devaient payer pour voir les photos et se retrouvaient ensuite, à l’aéroport, devant des personnes très différentes des clichés reçus. Ils découvraient également que le voyage était finalement à leur charge, contrairement à ce qui était convenu avec Eurochallenge. Et impossible pour eux de se faire rembourser par la société qui leur envoyait un huissier. Le préjudice total est estimé à deux millions d’euros.

Depuis fin décembre, Sophie Fantasy et son mari sont absents des réseaux sociaux. Dans leur dernière vidéo, intitulée « On vous donne des nouvelles », ils remercient leurs abonnés et en leur promettent de « partager leur vérité dès que possible ».