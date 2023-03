La justice a ouvert une enquête vendredi pour faire suite à l’état de santé alarmant d’anciens salariés de l’entreprise Tetra Médical. 160 personnes y travaillaient en Ardèche, jusqu’à la liquidation en février 2022.

Cette enquête préliminaire pour « mise en danger de la vie d’autrui » a été confiée « à la région de gendarmerie (…) et à la direction du travail », a annoncé la procureure de Privas, Cécile Deprade, à l’AFP. Cette semaine, le conseil des prud’hommes d’Annonay, où l’entreprise avait son siège, a aussi enregistré 51 dossiers d’anciens salariés pour « préjudice d’anxiété », a indiqué l’avocat spécialiste des maladies professionnelles François Lafforgue.

Une trentaine d’autres dossiers sont en cours de préparation. Objectif : « Faire indemniser les salariés risquant une pathologie grave » pour exposition à l’oxyde d’éthylène. Ce gaz cancérigène, mutagène et reprotoxique a été utilisé pendant plusieurs décennies pour stériliser le matériel médico-chirurgical produit chez Tetra (compresses, kits à usage unique…).

Cancers et malformations chez des « bébés Tetra »

« Les agents de sécurité de l’entreprise nous rassuraient, expliquant que c’était un gaz lourd, restant au sol. Dans notre tête, on se disait qu’on ne craignait rien », confie Catherine Guironnet, ancienne agente de production, victime de deux cancers en 2003 et 2019. « Plus ce dossier avance, plus on se rend compte de l’ampleur des dégâts. Pas grand-chose n’a été fait correctement dans cette entreprise », estime François Lafforgue.

Des pathologies graves sont aussi relevées chez des enfants nés de mères salariées dans l’entreprise. L’une d’elles, Aurélie Piot, a recueilli treize témoignages décrivant « cancers, malformations congénitales » de « bébés Tetra », mais aussi déficience de « fertilité des mamans ».