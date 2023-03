Cette nuit du 11 au 12 juin 2014, la voiture de Karim Tir, alors manager de Jul, termine sa course sur un rond-point d’Asnières, dans les Hauts-de-Seine. Arrivés presque aussitôt sur place, les premiers secours constatent que la victime présente un scalp au crâne. Puis très vite son décès, des suites de tirs d’armes à feu, non d’un accident de la route. Le procès de l’assassinat de Karim Tir se tient à partir de lundi, et pour trois semaines, devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence. Huit personnes comparaissent dans cette affaire, dont trois sont accusées d’homicide volontaire avec préméditation commis en bande organisée. D’après l’arrêt de renvoi, cette bande compte deux autres membres présumés, qui ont eux-mêmes été assassinés depuis les faits.

Lors de son audition, le jour suivant l’assassinat de Karim Tir, Jul décrit la victime comme « le meilleur manager de France ». Il indique ne l’avoir fréquenté « qu’à titre professionnel », sans le sentir jamais « menacé » Le chanteur ne peut présenter aux enquêteurs le téléphone portable avec lequel il le joignait, « l’ayant cassé par inadvertance après avoir tenté de joindre son manager, en vain, à plusieurs reprises ». Jul doit être cité comme témoin lors de ce procès qui se tient dans les Bouches-du-Rhône, Paris s’est en effet dessaisie en décembre 2015 au profit de Marseille : « L’assassinat de Karim Tir, bien que de déroulant en région parisienne s’inscrivait pleinement dans un contexte criminel marseillais ancien », écrit l’arrêt de renvoi.

« Une cible plus facile à atteindre »

Depuis le début des années 2000, deux clans, deux familles pourtant liées au départ entre elles, se livrent une guerre fratricide sur fond de trafic de drogue à la cité Font Vert, dans le 14e arrondissement de Marseille. Une vingtaine de règlements de compte sont attribués à cette rivalité entre les familles Tir et Remadnia, dont plusieurs ont déjà donné lieu à des procès. Ce qui frappe dans celui qui s’ouvre ce lundi, ce n’est pas tant la description désormais mieux connue de cette « vendetta », mais l’illustration d’un règlement de compte très organisé.

De par sa proximité avec Jul, Karim Tir est décrit par les enquêteurs comme « une cible plus facile à atteindre » que son frère Hichem Tir, victime quelques mois plus tôt d’une tentative d’assassinat et entré alors en totale clandestinité. « Ses activités de manager du chanteur-compositeur Jul, qui était en pleine ascension et connaissait déjà un succès retentissant, lui donnaient une visibilité propice à sa surveillance et son suivi », estiment les enquêteurs. Ils mettent aussi en lumière une « une alliance très structurée dans laquelle existaient une hiérarchie et une répartition des rôles ».

Trackers, brouilleurs, brassards de police, etc.

Un témoin entendu sous couvert d’anonymat explique par exemple avoir hébergé dans un appartement de Saint-Gratien, en région parisienne, quatre hommes « venant de Marseille ». Il ne connaît pas leur nom mais raconte qu’ils ont séjourné « un mois et demi, ne sortant que pour pister leur cible ». Il décrit aussi aux enquêteurs les moyens utilisés pour suivre la voiture de leur cible : trackers, brouilleurs, cagoules, brassards de police… « Du point de vue des éléments à charge et de la manière avec laquelle ils ont été collectés, c’est un dossier patchwork assez critiquable », affirme de son côté Me Anna Maria Sollacaro, avocate de l’un des principaux accusés. « Que ce soit Jul, Johnny Halliday, peu m’importe, j’aimerais qu’on fasse dégonfler ce procès, que cela ne soit pas un procès spectacle. »