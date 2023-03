Un médecin a été condamné à quatre ans de prison jeudi 2 mars par le tribunal correctionnel de Saint-Malo. La justice l’a reconnu coupable de multiples agressions sexuelles sur des patientes alors qu’il exerçait dans son cabinet de La Fresnais, petite commune du nord de l’Ille-et-Vilaine. D’après France Bleu, 22 plaintes avaient été déposées par d’anciennes patientes de ce médecin venu de Roumanie. Toutes lui reprochent les mêmes faits. Alors qu’elles consultaient pour des douleurs au dos ou au genou, ces femmes ont dû enlever leur soutien-gorge. Le médecin a, à de multiples reprises, pratiqué des palpations mammaires, au motif d’un dépistage du cancer du sein.

Sur le banc des accusés, le docteur a nié en bloc, assurant que tous les actes pratiqués l’ont été avec l’œil d’un professionnel. Difficile à entendre pour les victimes, qui ont pour certaines dénoncé des bisous sur la poitrine et des palpations insistantes. « Les palpations sont des actes médicaux », a assuré le médecin de 48 ans, selon France Bleu, qui a assisté à l’audience.





En plus de sa condamnation à quatre ans de prison, le prévenu a une interdiction définitive d’exercer la médecine. Il ne pourra plus exercer une activité en lien avec des mineurs et son nom a été inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (Fijais).