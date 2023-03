Une bonne nouvelle pour le territoire nantais et pour les professionnels travaillant au palais de justice. Le garde de Sceaux Eric Dupond-Moretti a annoncé mardi, lors d’une prise de parole à l’Assemblée nationale, la création de six nouveaux postes de magistrats à Nantes. Deux sont arrivés en janvier, les quatre autres sont attendus pour « septembre ». Ce renfort, qui ne couvrira toutefois qu’une partie des besoins, s’ajoute au recrutement à venir de 12 assistants juristes en Pays-de-la-Loire, dont quatre affectés au tribunal judiciaire de Nantes.

En 2022, cinq postes de magistrats avaient été créés, tandis que l’effectif du « service des greffes a augmenté de 5 %, soit le double de l’augmentation nationale », a affirmé, par ailleurs, à l’hémicycle, Eric Dupond-Moretti.





Des magistrats supplémentaires pour la #Justice à #Nantes annoncés aujourd’hui par @E_DupondM, qui appelle la maire de Nantes à la cohérence :

On ne peut pas réclamer plus de moyens à Nantes et soutenir la #NUPES qui ne les vote pas à l'assemblée !#DirectAN https://t.co/JtdJbZPhc6 — Mounir Belhamiti (@MounirBelhamiti) February 28, 2023



Courrier de la maire et de parlementaires

Le manque de personnel au tribunal judiciaire de Nantes, le manque de magistrats notamment, est régulièrement dénoncé par les syndicats et les professionnels nantais eux-mêmes. Les délais de traitement des dossiers sont parfois extrêmement longs et de nombreuses audiences sont repoussées faute de moyens. « Nous sommes en sous-effectif parmi les sous-effectifs », s’alarmait ainsi Franck Bielitzki, le président du tribunal judiciaire de Nantes, il y a un an.

La semaine passée, un courrier cosigné par la maire de Nantes, Johanna Rolland (PS), et trois parlementaires de partis politiques différents (Laurence Garnier LR, Mounir Belhamiti Renaissance et Ronan Dantec ESNT), réclamait au ministère de la Justice de « prendre en compte la situation d’urgence du tribunal de Nantes » en octroyant des moyens supplémentaires à « l’ensemble de la chaîne judiciaire ». « Les moyens actuels de la justice à Nantes n’apparaissent adaptés ni à l’évolution démographique, ni à celles des formes de délinquance et de criminalité qui s’y sont développées », exprimaient les signataires.