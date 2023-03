Une nonagénaire isolée et vulnérable s’est trompée sur les véritables intentions de l’homme qui lui livrait ses médicaments et en profitait également pour la courtiser, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace. D’une santé très fragile, la résidante d’Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) avait fini, en décembre 2020, par donner une procuration sur ses comptes au quadragénaire mal intentionné. Ce dernier lui a ponctionné depuis plus de 77.000 euros, argent qui bien entendu a atterri sur son compte. C’est son placement sous tutelle en 2022 qui a permis de découvrir le pot aux roses, des retraits pour de supposés travaux jamais réalisés.

L’individu a été condamné à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique, avec l’interdiction d’exercer une profession en lien avec des personnes vulnérables et devra rembourser la totalité de la somme au titre du préjudice matériel ainsi qu’à 1.500 euros pour le préjudice moral.