L’enquête judiciaire, confiée à la gendarmerie de Château-Gontier, est en cours, indique le parquet de Laval à 20 Minutes, confirmant une information relayée par plusieurs médias locaux. En Mayenne, un homme de 77 ans a porté plainte contre le Samu et une maison de santé pour non-assistance à personne en danger après le décès de sa femme, âgée de 80 ans, survenu début janvier.

D’après le journal Ouest-France, l’homme avait tenté de joindre à plusieurs reprises les secours pour prendre en charge son épouse. Malgré une forte fièvre et un état de santé qui se dégradait de jour en jour, aucun médecin ne s’était déplacé au pavillon du couple. Ce n’est que six jours plus tard qu’une ambulance avait finalement transporté sa femme à l’hôpital de Laval. Elle y était décédée quelques jours plus tard, des suites d’une infection.

Le plaignant estime que son épouse, qui souffrait de problèmes cardiaques et était équipée d’un pacemaker depuis quelques mois, aurait pu être soignée si sa prise en charge avait été plus rapide. « C’est trop grave, a-t-il confié à France Bleu Mayenne. J’ai tout perdu et je ne sais pas si je vais réussir à m’en remettre. »