Il va devoir rembourser sous peine de partir en détention. Un homme de 74 ans a été condamné lundi à Nice à dix-huit mois de prison avec sursis probatoire de deux ans pour avoir détourné 100.000 euros d’allocations et de rentes d’assurances qui étaient destinés à son fils lourdement handicapé, et dont il avait la tutelle, rapporte Nice-Matin.

Condamné pour « abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable », le septuagénaire était poursuivi pour des faits qui se sont déroulés entre août 2013 et août 2019.

Le fils aurait pu avoir « une vie meilleure »

Selon le quotidien régional, son fils, handicapé physique et mental à la suite d’un accident de la route survenu en 1993, est hospitalisé 24 h/24 dans une institution à Menton (Alpes-Maritimes). « Il aurait pu bénéficier de cet argent pour avoir une vie meilleure », s’est ému l’avocate de la partie civile.

L’Azuréen de 74 ans a aussi été condamné à rembourser les 100.000 euros et à verser 5.000 euros de plus au titre du préjudice moral. Et « si vous ne respectez pas l’obligation de remboursement, vous irez en prison », a conclu la présidente du tribunal.