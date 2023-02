L’enquête pour « abus de bien social » sera désormais menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) concernant l’entreprise Go Sport, a précisé François Touret de Coucy, procureur adjoint de Grenoble confirmant une information du Monde. Le parquet de Grenoble avait ouvert une enquête préliminaire en novembre à ce sujet et a annoncé lundi s’être dessaisi du dossier à la demande de la Junalco.

« Les nouvelles infractions recherchées, l’escroquerie en bande organisée, le blanchiment habituel, la banqueroute et l’abus de bien social, relèvent du parquet de Paris », a précisé le procureur adjoint de Grenoble.

Plusieurs sociétés du groupe en difficulté

Les investigations ont été élargies à l’ensemble des sociétés détenues par la Financière immobilière bordelaise (FIB), fonds d’investissement de l’homme d’affaires Michel Ohayon et sa filiale HPB (Hermione, People & Brands), maison mère de Go Sport et de Gap, de vingt-six magasins Galeries Lafayette exploités en franchise, et de Camaïeu. Plusieurs sociétés du groupe de l’homme d’affaires bordelais se trouvent aujourd’hui en difficulté, dans la foulée de la liquidation brutale de l’enseigne Camaïeu en septembre.









Le groupe Go Sport et la SAS Go sport France ont été placés en redressement judiciaire ces dernières semaines et Gap France - acquis en janvier par Go Sport pour un montant de 38 millions d’euros - pourrait subir le même sort mercredi devant le tribunal de commerce de Grenoble.

Par ailleurs, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la semaine dernière les vingt-six enseignes Galeries Lafayette détenues par Michel Ohayon en procédure de sauvegarde, tout en prononçant une salve de redressements judiciaires pour d’autres sociétés de l’homme d’affaires.