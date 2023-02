Pierre Palmade va en savoir un peu plus ce lundi sur le traitement que lui réserve la justice. La cour d’appel de Paris va en effet dire s'il reste assigné à résidence dans un hôpital sous surveillance électronique ou s’il est placé en détention provisoire, comme le demande le parquet après le grave accident qu’il a provoqué le 10 février sous l’emprise de la cocaïne.

L’accident, qui a eu lieu en Seine-et-Marne, a fait trois blessés graves : un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé de six mois qu’elle attendait. D’après les dernières informations sur leur état de santé communiquées par le parquet, le conducteur et son fils sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave.

Pierre Palmade victime d’un AVC

L’humoriste de 54 ans est mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Le 17 février à Melun, le juge des libertés et de la détention l’avait assigné à résidence, sous bracelet électronique, dans le service d’addictologie d’un hôpital. Cette décision a été contestée vendredi devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris par le parquet général.

La décision sera rendue lundi en fin de matinée, alors que l’état de santé du comédien fait l’objet de spéculations. Pierre Palmade a été victime d’un accident vasculaire cérébral samedi en fin de journée, a confirmé son entourage, après des informations de presse. Plusieurs médias avaient rapporté que le comédien, hospitalisé à Villejuif dans le Val-de-Marne, avait subi un AVC mais que son pronostic vital n’était pas engagé. Il a été transféré à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, a confirmé une source proche du dossier.