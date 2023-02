Quatre ans après les faits, le verdict est tombé. Les gérants de la boulangerie, située route de Vienne à Lyon, ont été reconnus coupables d’incendie ayant entraîné la mort de deux personnes et d’escroquerie. Ils étaient accusés d’avoir commandité le feu qui s’était déclenché dans leur établissement sur fond d’escroquerie à l’assurance et qui avait coûté la vie d’une femme de 31 ans et de sa fille de 4 ans, qui vivaient dans le logement au-dessus.

Après sept jours de procès, la cour d’assises du Rhône a condamné ces deux associés à 17 et 19 ans de prison ainsi qu’à une interdiction de port d’arme de cinq ans et dix ans d’inéligibilité. Le parquet avait requis 28 et 30 ans de réclusion criminelle.









L’avocat de l’un des accusés va faire appel

Le troisième accusé, celui qui a mis le feu à la boulangerie, a écopé de 20 ans de prison. Il est actuellement incarcéré en Tunisie, où il avait pris la fuite, pour ces mêmes faits et avait été condamné à 15 ans d’emprisonnement.

Me François Saint-Pierre, avocat d’un des accusés, a déclaré auprès du Figaro qu’il allait faire appel dès lundi exprimant une « une erreur judiciaire ». Il donne « rendez-vous dans quelques mois devant une autre cour d’assises » où il espère « obtenir l’acquittement ».