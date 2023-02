Depuis ce mercredi matin, huit personnes, présentées par le parquet de Bordeaux comme des « militants politiques de l’ultradroite », étaient en garde à vue. Elles ont été interpellées après les violences et injures racistes qui avaient eu lieu dans la nuit du 24 au 25 juin, dans le quartier Saint-Michel. La police n’avait pas pu procéder à des arrestations cette nuit-là car plus personne n’était présent à l’endroit supposé des faits à son arrivée. Mais des vidéos avaient été prises par des riverains choqués par les événements. Dans l’une d’elles, un groupe d’une dizaine de personnes s’en prend à des passants et riverains, et l’un d’entre eux imite les cris d’un singe.

Les mis en cause « sont en cours de défèrement au parquet (ce vendredi) pour une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire à comparaître le 23 mars prochain, devant le tribunal correctionnel », précise à 20 Minutes le Parquet de Bordeaux.

Deux d’entre eux déjà poursuivis après des violences à la marche des fiertés

Les huit individus sont poursuivis pour « violence aggravée par trois circonstances (en réunion, avec arme, en raison de la race) ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, violence en réunion sans incapacité et outrage sexiste en réunion », complète le Parquet. Deux d’entre eux sont déjà convoqués devant le tribunal correctionnel le 7 avril prochain pour des faits commis lors de la Marche des Fiertés. L’un sera jugé pour « injure publique en raison l’orientation sexuelle » et l’autre pour « violence avec arme par destination n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail ».









L’association SOS racisme Gironde​ avait qualifié les agressions xénophobes survenues cet été à saint Michel, de « ratonnade », et mis en cause le groupuscule d’extrême droite « Bordeaux Nationaliste ». Ce dernier a contesté les faits reprochés lors de cette « rixe », dans un autre communiqué datant du 9 juillet. Ses membres expliquaient avoir « défendu les victimes d’une agression » puis avoir « eux-mêmes été agressés » et s’être « défendus », rappelle l’AFP.

En l’absence de plainte, le parquet avait alors décidé d’ouvrir une enquête, « afin d’éviter la propagation d’informations erronées et partielles ». Le 1er février dernier, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé la dissolution du groupe Bordeaux Nationaliste qui « promeut une idéologie xénophobe, appelle à la haine et à la violence ». Une dissolution demandée par plusieurs élus locaux, dont le maire de Bordeaux Pierre Hurmic.