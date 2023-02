Une nouvelle épreuve pour la famille des victimes. Jeudi 23 février, le tribunal correctionnel de Rennes jugeait Sébastien C., un ancien magicien âgé de 37 ans, pour une agression sexuelle commise sur un garçon alors âgé de 6 ans. Le prévenu est bien connu de la justice. En octobre, il avait été reconnu coupable de multiples viols et agressions sexuelles sur 27 enfants de son entourage. La cour d’assises d’Ille-et-Vilaine l’avait condamné à une peine de dix-huit ans de prison. L’homme avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2011 mais avait pu continuer à exercer auprès d’un jeune public, faisant « des ravages », comme l’avait souligné son avocat devant la cour d’assises.









Jeudi, Sébastien C. a été condamné à une peine supplémentaire d’un an de prison, rapporte Ouest-France, qui précise que le mis en cause n’a cessé de nier les faits. Cette agression sexuelle avait été commise sur un jeune garçon alors âgé de 6 ans. Son grand frère faisait partie des victimes du procès aux assises. Le plus jeune des deux garçons avait bien été entendu par les enquêteurs lors de la très longue instruction mais il n’avait rien dit dans un premier temps. Avant de reconnaître qu’il avait lui aussi été victime d’attouchements lorsque Sébastien C. avait dormi chez lui, près de Rennes. « C’était comme un membre de la famille », nous confiait la maman du garçon à l’automne. Son fils aîné avait lui aussi été la victime du magicien. « J’étais très jeune, je ne comprenais pas ce qu’il se passait. Je ne savais pas si c’était bien ou si c’était mal », confiait-il avant le procès aux assises.

Il avait fourni la liste des victimes

Jeudi encore, le mis en cause a adopté la même attitude. Sans empathie, il n’a cessé de nier les faits, rappelant qu’il avait lui-même fourni la liste de ses victimes lorsqu’il s’était présenté aux enquêteurs en 2017. Le jeune adolescent qui était sur le banc des victimes n’en faisait pas partie. En condamnant le pédocriminel, la justice a estimé qu’il avait bien été, comme son frère, la victime d’un magicien manipulateur.