L’affaire, sur fond de guerre, était remontée jusqu’à Kiev, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères Oleg Nikolenko réclamant que « les agresseurs » soient « punis ». Le 11 septembre 2022, Alina et Olena, deux réfugiées ukrainiennes dans les Alpes-Maritimes, étaient violentées sur le bord de mer de Roquebrune-Cap-Martin par un homme qu’elles pensaient russe. Double quiproquo : il s’agissait en fait également d’un ressortissant ukrainien qui croyait lui aussi que les deux femmes venaient de Russie. Cet ancien militaire de 34 ans vient d’être condamné par le tribunal correctionnel de Nice, indique le parquet à 20 Minutes, confirmant une information de Nice-Matin.

Il a écopé d’une peine de dix mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple et d’une amende de 500 euros pour « violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail [ITT] de moins de huit jours » et « blessures involontaires sous l’empire d’un état alcoolique ». Ivre, l’homme venait d’avoir un accident de la route lorsque le ton serait monté avec les deux femmes, qui l’avaient insulté, a-t-il expliqué à l’audience.









Frappées, Olena et Alina, une mère et sa fille, avaient passé la nuit à l’hôpital avec plusieurs contusions et le nez cassé pour la plus âgée des deux. Les médecins leur avaient délivré des certificats pour cinq et trois jours d’ITT.