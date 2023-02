Mardi, l’ouverture du procès avait déjà été repoussée. Ce jeudi, le jugement en appel de Nicolas Zepeda pour l’assassinat de son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki pourrait connaître un nouveau coup de théâtre. Le nouvel avocat du Chilien a en effet annoncé qu’il envisageait de solliciter un nouveau report.

« Eu égard à la situation, et à la mission impossible qui est de défendre Nicolas Zepeda en prenant connaissance d’un dossier de 8.000 cotes [pages] en vingt-quatre heures, il y a de fortes chances que nous soyons contraints de demander un renvoi du procès », a annoncé Me Renaud Portejoie au quotidien régional L’Est Républicain, alors que l’audience devant la Cour d’assises d’appel de la Haute-Saône doit reprendre à 9 heures. « On attend tous beaucoup de ce procès, il y a un vrai enjeu pour Nicolas Zepeda, (…) mais aussi pour les parties civiles », a ajouté le conseil désigné mardi par Nicolas Zepeda et qui sera assisté de l’avocat parisien Julien Dreyfus.

« Hurlements », bruit sourd et disparition

Au terme d’une première matinée chaotique qui avait ulcéré les parties civiles, le président de la Cour avait déjà suspendu mardi les débats afin que Me Portejoie puisse s’imprégner de l’épais dossier. En avril dernier, Nicolas Zepeda avait été condamné par les assises du Doubs à 28 ans de réclusion pour l’assassinat de Narumi Kurosaki, en dépit de ses dénégations.

Cette étudiante japonaise de 21 ans avait rencontré l’accusé lorsqu’ils étudiaient au Japon. Arrivée à Besançon à l’été 2016 pour y apprendre le français, elle avait ensuite rompu avec lui. Sans la prévenir, le Chilien l’avait retrouvée à Besançon et avait passé avec elle la nuit du 4 au 5 décembre 2016 durant laquelle des témoins disent avoir entendu dans la résidence universitaire des « hurlements » et un bruit sourd. La jeune femme a depuis disparu. Son corps n’a jamais été retrouvé.

L’accusé clame son innocence

Nicolas Zepeda avait récusé quelques jours avant le procès son précédent avocat, Antoine Vey, manifestement en raison d’un différend profond sur la ligne de défense à adopter en appel, selon les observateurs. Sollicité par l’AFP, le cabinet de Me Vey n’a pas donné suite. Après sa condamnation en première instance, Nicolas Zepeda s’était déjà séparé de sa première avocate, Jacqueline Laffont. L’accusé, qui encourt la réclusion à perpétuité et n’a cessé de clamer son innocence lors du premier procès, ne s’est pas encore exprimé sur le fond dans ce procès.

Mais devant la presse, son père le fait pour lui, martelant que son fils est innocent. A Vesoul, Humberto Zepeda en a également profité pour distiller sa défiance envers la procédure et estimé que la « fuite » lundi dans la presse régionale du départ de Me Vey portait « atteinte à l’honneur de la justice française ».

« Faire croire que Narumi est toujours vivante »

Mercredi, il a exposé à France 3 Bourgogne-Franche-Comté « quatorze arguments » censés fragiliser l’accusation, comme l’absence de « témoin oculaire » ou ces « deux témoins (…) certains » d’avoir vu Narumi « aux dates de sa disparition et dans des lieux différents ». « On veut manipuler » et « intoxiquer » l’audience « pour faire croire que Narumi est toujours vivante », s’est agacé l’un des conseils des parties civiles, Randall Schwerdorffer.









L’avocat, qui confiait avant le procès ne pas exclure des « aveux » de l’accusé, dit désormais n’attendre « plus rien, à part la confirmation de la condamnation ». Après le faux départ de mardi, le nouveau planning du procès ne sera communiqué qu’après l’audience de jeudi, alors que le verdict devait initialement être prononcé le 8 mars au plus tard.