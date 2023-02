L’ancien maire de Villeneuve-lès-Maguelone, Noël Ségura (DVG) et Christian Jeanjean (LR), son homologue de Palavas-les-Flots ont été relaxés des poursuites d’emploi fictif et de prise illégale d’intérêt par le tribunal judiciaire de Montpellier.

Le premier a été employé pendant trente-sept ans par le second. Mais ils étaient poursuivis pour la période de 2016 à 2019, pour son emploi en qualité de chargé de mission à hauteur de 900 euros par mois. Noël Ségura (DVG) dirigeait alors sa commune de Villeneuve-lès-Maguelone - il a été battu en 2022 par la liste conduite par Véronique Négret (DVG) - et occupait un poste de vice-président à la métropole de Montpellier.

Le parquet avait requis prison ferme et inéligibilité

Le parquet avait demandé des peines de 18 mois d’emprisonnement, assortis de neuf mois de sursis et cinq ans d’inéligibilité. Il estimait que l’emploi de Noël Segura – deux rapports sur les mobilités douces de huit et 24 pages en trois ans et demi – était « dépourvu de fond, de contenu et de substance ». Le tribunal ne l’a pas suivi, estimant que l’emploi fictif n’était pas caractérisé et que le tribunal n’avait pas à juger qualité du travail fourni.