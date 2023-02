Le tribunal de Saint-Etienne a condamné lundi trois hommes, âgés de 20, 21 et 22 ans, à de la prison ferme pour l’agression d’un policier, grièvement blessé et toujours en arrêt maladie, près de deux ans après les faits.

Dans la nuit du 13 au 14 mai 2021, en période de couvre-feu lié au Covid-19, trois policiers avaient été appelés pour tapage nocturne dans un quartier populaire de Rive-de-Gier (Loire). Ils avaient été accueillis par des insultes et des jets de projectiles. L’un des agents, un brigadier-chef de 51 ans, avait reçu une bouteille de vodka en verre à la tête et avait perdu connaissance. Il avait dû être placé dans un coma artificiel avant d’être opéré. Ce dernier pourrait reprendre le travail d’ici à quelques semaines, sans toutefois pouvoir retourner sur la voie publique à cause de séquelles résultant de son traumatisme crânien.

Un des prévenus fait « appel de cette sanction »

Deux des prévenus, déjà connus de la justice, ont été reconnus coupables de violences avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique et condamnés à trois ans de prison, dont un an avec sursis probatoire, avec mandat de dépôt à effet différé. Le troisième a été reconnu coupable d’outrages et condamné à 12 mois de prison, dont la moitié avec sursis probatoire.









Me Mehdi Mahnane, avocat de l’un des trois hommes, âgés de 20, 21 et 22 ans, tous habitants de la vallée du Gier, a indiqué que son client faisait « appel de cette sanction, plus lourde que la réquisition de l’avocat général ».