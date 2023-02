A la cour d’assises,

Pourquoi Essia Boulares a-t-elle mis le feu à l’immeuble qu’elle habitait, rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris ? La cour d’assises espérait que les auditions des experts qui ont examiné l’accusée les aideraient à mieux cerner les motivations de cette femme atteinte de troubles psychiatriques et à déterminer son degré de responsabilité. Costume cravate, lunettes sur le nez, épaisse moustache grisonnante, le docteur Daniel Zagury est le premier à s’avancer à la barre ce jeudi. Après avoir lu les conclusions de son rapport, ce praticien chevronné a entamé une partie de « ni oui ni non » avec les magistrats et les avocats qui l’interrogeaient. « La vérité est rarement toute noire et toute blanche », finit par résumer le psychiatre au bout de trois heures.

Quelques jours avant le drame, Essia Boulares était sortie de l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne, où elle était restée 12 jours. Elle y a fait 13 séjours entre 2009 et 2019. « La lecture du dossier est une suite lancinante de décompensations brèves, de courtes périodes d’hospitalisation, de stabilisation, de rechutes sous l’effet de l’alcool et de la drogue », décrit cet expert auprès des tribunaux. Parfois, cette femme de 44 ans refusait les soins et provoquait le personnel soignant en « fumant un joint dans sa chambre ». A d’autres moments, elle était plus apaisée et respectait les consignes des médecins. « On ne va pas garder à l’hôpital quelqu’un qui n’a plus de troubles », poursuit Daniel Zagury, ajoutant que « cela serait contraire à la loi ».

Troubles du comportement de type « borderline »

« Après un drame d’une telle ampleur, on refait le film à l’envers, on se dit que si les psychiatres l’avaient gardée et fait leur boulot, ça ne serait pas arrivé. C’est une illusion d’optique », insiste-t-il. L’expert rappelle que sa mission ne consistait pas « à chercher d’éventuelles responsabilités médicales » dans le drame survenu. Mais « après avoir lu l’ensemble du dossier », il estime qu’il n’y a « rien à redire de sa prise en charge ». Avant de lancer : « Faire supporter à cette pauvre psychiatrie la responsabilité d’un acte pareil, franchement, c’est obscène. »









L’histoire d’Essia Boulares avec les psychiatres a commencé alors qu’elle n’avait que 12 ans et était en surpoids. L’adolescente, qui affirme avoir été victime d’abus sexuels par un oncle, ressent un profond malaise et tente de fuir une réalité qu’elle ne supporte pas en consommant de l’alcool et du cannabis. « L’alcool et le cannabis très tôt sont vus comme quelque chose de positif, avec une visée anxiolytique, un défi à tous ceux qui tenteront de la sauver », explique-t-il. La consommation de ces substances a sans doute amplifié des troubles du comportement de type « borderline ». Ils se traduisent par « un sentiment de vide », une « instabilité des émotions, des relations personnelles et de l’estime de soi » et « des colères intenses et inappropriées ».

« Vengeance », « colère », « impulsivité »

Pour lui, l’accusée s’est créé « une instabilité valorisée comme choix de vie assumé en opposition avec un train de vie bourgeois, comme si elle l’assume totalement ». A partir de ses 17 ans, elle enchaîne les cures de désintoxication. « Mais elle a épuisé sa famille, toutes les périodes de sevrage ont fini par être interrompues », souligne le psychiatre. Elle a depuis connu des « épisodes délirants, brefs et produits par des toxiques ».

L’expert affirme que, le jour des faits, « son discernement était altéré », ce qui a « entravé le contrôle de ses actes ». Il estime ainsi qu’elle est « accessible à une sanction pénale ». Si le jury retient cette circonstance, la peine encourue sera réduite à 30 ans de réclusion, au lieu de la perpétuité. Son acte, dit-il, peut avoir été guidé par « la vengeance », « la colère », « l’impulsivité », « l’immaturité », « le manque d’anticipation ». Mais il ne s’agissait pas, selon lui, d’un geste « délirant ». Le psychiatre balaie l’hypothèse d’une abolition du discernement, une notion qui ne s’explique par « rien d’autre que la maladie ».

« Rien ne nous oriente vers l’abolition du comportement »

Les avocats des parties civiles se demandent pour leur part si Essia Boulares pouvait réellement ignorer les conséquences de son geste. Certains ont rappelé qu’après avoir mis le feu au deuxième étage, elle a quitté l’immeuble et lancé au voisin avec qui elle s’était disputée : « Moi, je me casse, tout va exploser ». « Je pense que c’est une réponse à son voisin. C’est verbal. Ça dépasse mon entendement qu’elle ait pu imaginer » des « conséquences aussi dramatiques », avance Daniel Zagury.

Les avocats de la défense, eux, insistent sur la « gravité » des troubles dont souffrait l’accusée. Une fois sortie dans la rue, « elle va au bout de la rue, et elle met le feu à une poubelle, tente de mettre le feu à une voiture… Personne ne la voit, elle ne met au défi personne : quelle est l’explication rationnelle ? » l’interroge Me Sébastien Schapira. « Une colère ça ne s’éteint pas… Ça ne se calme pas tout de suite », reprend l’expert avant de conclure : « Rien ne nous oriente vers l’abolition du comportement. Maintenant qu’elle ait des troubles, que ça ne soit pas normal, je suis d’accord. »