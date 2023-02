Le mafieux italien recherché depuis 16 ans va rester en détention en France

La justice italienne n’a pas eu gain de cause. Alors que les autorités italiennes voulaient récupérer le mafieux Edgardo Greco interpellé en France, la cour d’appel de Lyon a refusé ce jeudi de l’extrader. L’Italien recherché par son pays pour des meurtres liés à la mafia calabraise a été interpellé le 2 février à Saint-Etienne où il tenait une pizzeria, après 16 ans de cavale. Greco, 63 ans, est accusé d’appartenir à la 'Ndrangheta et a été condamné en 2006 en Italie à la réclusion à perpétuité pour homicides.

« En l’état actuel de la procédure, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a décidé le maintien en détention de M. Greco, qui a été arrêté dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen et qui est actuellement écroué en France sur cette base », a déclaré à l’AFP le parquet général près la cour d’appel de Lyon.

Le parquet général de la cour d’appel a toutefois reconnu une « difficulté juridique » soulevée par l’avocat du détenu Me Benoît Courtin : Edgardo Greco aurait dû être interpellé « sur la base d’une demande d’extradition de la part des autorités italiennes » et non sur la base d’un mandat d’arrêt européen, comme cela a été le cas.

Des faits reprochés antérieurs à Maastricht

« Les règles européennes prévoient que doivent être traités sous forme d’extradition les faits commis avant le 1er novembre 1993 », date de l’entrée en vigueur du traité de Maastricht créant l’Union européenne, alors que « ceux reprochés à Monsieur Greco remontaient à 1991 », selon le parquet général. L’Italien « peut donc valablement refuser d’être remis à la justice italienne et déposer à tout moment une demande de mise en liberté, jusqu’à l’arrivée d’une demande formelle d’extradition », selon la même source.





La chambre de l’instruction a cependant rejeté sa demande de mise en liberté : elle « a maintenu l’intéressé sous écrou extraditionnel, considérant que le signalement Schengen valait effectivement demande d’arrestation provisoire de la part des autorités italiennes dans le cadre d’une demande d’extradition de droit commun », selon la même source.

« L’Italie dispose à partir de la date d’interpellation de 40 jours pour formuler une demande d’extradition, sinon mon client devra être remis en liberté », a pour sa part précisé Me Courtin à l’AFP. Son client a « refusé de signer le procès-verbal de son arrestation dans le cadre d’une interpellation extraditionnelle », a-t-il indiqué.