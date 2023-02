Presque quatre ans jour pour jour, le procès de l’incendie de l’immeuble route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon, va s’ouvrir à la cour d’assises du Rhône. Le 9 février 2019, vers 20h30 une importante explosion avait retenti dans le quartier du Grand Trou. Une boulangerie située au rez-de-chaussée avait pris feu. L’incendie s’était rapidement propagé sur la totalité du bâtiment, dans lequel une famille habitait au premier étage. Une femme de 31 ans, enceinte de 8 mois, et sa fille de 4 ans sont mortes asphyxiées, prises au piège dans le logement qu’elles occupaient. Seul le père de famille a survécu en sautant par la fenêtre, sans réussir à venir en aide à ses proches. Dès le lendemain, les premières investigations ont conduit à la piste criminelle et un acte volontaire.









Le procès qui s’ouvre ce jeudi doit durer jusqu’au 24 février. Les deux boulangers, associés et gérants de l’établissement, seront jugés, soupçonnés d’avoir commandité cet incendie mortel dans le but d’arnaquer leur assurance. Ils sont poursuivis pour « destruction et incendie volontaire ayant entraîné la mort » et « tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée ». Selon Le Parisien, ils contestent les faits. D’après Me Guillaume Baulieux, l’avocat des parties civiles cité dans le journal, « ces gens étaient dans un marasme financier, leur boulangerie ne vendait rien. Ils ont créé du chiffre artificiellement pour être indemnisé. »

Le témoignage du père très attendu

Ces deux suspects auraient demandé à un troisième homme de mettre le feu à leur commerce. Ce dernier a été interpellé rapidement après les faits, en Tunisie, alors qu’il prenait la fuite. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour ces faits en novembre 2022. Le procès permettra, entre autres, de déterminer les liens qui unissaient ces trois personnes.

Le témoignage du père de famille est également très attendu. Son avocat, qui représente sa famille, à l’exception de la mère de sa compagne, a rappelé les circonstances de l’incendie où « tout est allé à une vitesse folle » avec la vision « d’une boule de feu » qui traverse l’appartement. L’homme, d’aujourd’hui 42 ans, doit « sa survie à une défenestration ». Le père est une « victime collatérale d’une injustice totale », a insisté l’avocat auprès du Parisien.