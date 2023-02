Pour l’avocat de Jacques Grimault, « s’il y a eu un harcèlement, c’est un tout petit harcèlement ». La réponse provoque des rires étouffés sur les bancs du tribunal, majoritairement remplis par les soutiens de la plaignante, Faustine B. Pourtant, l’homme à la barre est accusé d’avoir publié 115 messages et vidéos en ligne ciblant la jeune femme, présidente de l’association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l’art et archéologie. Ce mercredi, ce conférencier de 68 ans, proche de la sphère complotiste, était jugé pour « cyberharcèlement » par le tribunal judiciaire de Paris. Initialement prévu en mai dernier, le procès a été renvoyé, le temps notamment de mener une expertise psychiatrique du prévenu et de visionner les vidéos incriminées.

Il faut remonter à décembre 2019 pour comprendre l’origine du contentieux entre Faustine B. et Jacques Grimault. Ce jour-là, la jeune historienne, spécialiste de l’Egypte, tient une conférence sur la désinformation en archéologie. A cette occasion, elle mentionne le film La révélation des pyramides, réalisé par Jacques Grimault, dans lequel il attribue la construction de ces monuments à une civilisation « mystérieuse ». Des propos qui déclenchent les foudres du conférencier, « incapable d’entendre la moindre critique », selon Me Marc Bensimhon, l’avocat de Faustine B.

Dès lors, ce sont des dizaines et dizaines de messages de menaces et d’insultes qui sont publiés sur le compte Facebook de Jacques Grimault contre la jeune scientifique. L’homme l’affuble de toute sorte de surnoms, l’insulte « de handicapée mentale » ou de « fosse septique », remet en cause ses compétences professionnelles, la qualifie d’usurpatrice, la présente comme une alcoolique et une femme sexuellement déviante. Dans le même temps, une vingtaine de montages vidéos obscènes, laissant apparaître le visage de la jeune scientifique, sont diffusés sur la plateforme Odysee, également attribuée au conférencier.

« C’est une meute aux commandes »

Calvitie cerclée et chevelure blonde, vêtu d’une doudoune bleue et d’un jean noir, Jacques Grimault s’avance à la barre. « Je n’ai rien à voir avec cette histoire », répète à plusieurs reprises le conférencier, conservant la même ligne de défense qu’à la première audience en mai dernier. Dans un enchaînement de phrases confuses, où la cour peine à suivre, Jacques Grimault dresse le portrait d’une sorte de complot, accusant Faustine B. et ses amis eux-mêmes d’être à l’origine des messages contre la jeune historienne et d’avoir usurpé son identité. « Ce n’est pas Mme B. seule, mais un ensemble de trolls. C’est une meute aux commandes », explique-t-il. « J’ai un peu de mal à avoir une réponse claire à mes questions. Est-ce que oui ou non vous êtes le rédacteur de ces textes ? », lui demande l’assesseur. La réponse est confuse : « Effectivement, certaines expressions de ces textes me sont communes, mais je ne suis pas le rédacteur », affirme-t-il, évoquant à nouveau des « trolls », une « une centaine de personnes qui se relaient ». « Vous connaissez le ''flaming'' ? », demande-t-il d’un coup à l’assesseur. « C’est totalement hors sujet Mr Grimault », répond-elle, visiblement agacée.

Pourtant, devant les enquêteurs en août 2021, il explique lui avoir « rendu la monnaie de sa pièce », lui rappelle l’assesseur. Mais l’homme accuse les enquêteurs de ne pas avoir pris toutes ses déclarations. Pourtant, dans l’une des vidéos publiées sur la plateforme Odysee, où il apparaît, Jacques Grimault évoque Faustine B., « une zozo qui raconte n’importe quoi » et « une catastrophe ». « Ça s’appelle de la dialectique ! Ce n’est pas une agression », se défend le conférencier. L’assesseur lui rappelle ensuite que le visage de l’historienne apparaît par montage sur une autre vidéo. Et l’homme a réponse à tout. « Vous semblez ignorer ce qui se fait depuis une dizaine d’années, ça s’appelle le montage sur fond vert », explique-t-il, affirmant ne pas connaître la plateforme. « C’est fait à mon nom, mais ce n’est pas moi. Je n’ai pas l’habitude d’insulter qui que ce soit », répète-t-il.

Pourtant, selon l’expertise psychiatrique de Jacques Grimault, demandée lors du renvoi, son discernement était « altéré » au moment des faits. Dans son rapport, rendu le 13 février, le médecin évoque, entre autres, une « psychose délirante chronique de type paranoïaque » et une « idée délirante de persécution », un « caractère soupçonneux » et « méfiance excessive ». « Je ne vous demande pas de contester ce rapport car vous n’êtes pas médecin », lance la juge à la fin de la lecture des conclusions. Réponse immédiate du prévenu : « J’ai quelques années de médecine, excusez-moi ! ».

« La véritable victime c’est moi-même »

« Elle a parlé trois minutes de M.Grimault. Ces trois minutes ont entraîné un déferlement de haine. Des jours et des jours de harcèlement. Dix mois de messages odieux », résume l’avocat de Faustine B. Jacques Grimault, assis face à elle, de l’autre côté de la salle, lève les yeux au ciel. « J’ai arrêté ma thèse, j’ai arrêté l’égyptologie, je me suis mise en arrêt maladie », explique la jeune femme à la barre. « Pouvez-vous préciser pourquoi », lui demande alors l’assesseur. Tête baissée, Faustine, vêtue d’une robe à fleurs, lunettes noires et frange droite, sanglote : « Parce que quand on vous insulte chaque jour, quand allumer son ordinateur devient compliqué, quand vous êtes sali à la moindre chose que vous publiez, ce n’est plus possible. Ça m’a tué », donne-t-elle en réponse, sans jamais jeter un seul regard en direction de son bourreau numérique. « Ma cliente attend cette audience, avec beaucoup de craintes, depuis plusieurs mois. La thèse de M.Grimault, c’est que les pyramides ont été inventées par les extraterrestres », plaide Me Marc Bensimhon. « C’est faux ! », s’emporte le prévenu, immédiatement recadré par l’assesseur. « Voilà, c’est ça M.Grimault, un homme qui n’est pas capable d’entendre la moindre critique », poursuit l’avocat, qui a réclamé 25.000 euros de dommages et intérêts.

« Quand on écoute M.Grimault, on a l’impression qu’il y a un complot contre lui, que c’est lui la victime et pas madame B. », explique à son tour la procureur de la République, considérant l’infraction de harcèlement « parfaitement caractérisée ». « La nature des propos et des comportements de M. Grimault ont nécessairement eu comme conséquences de la dénigrer de manière humiliante sur le versant professionnel et sur le versant personnel de sa vie », enchaîne la magistrate, qui requiert une peine de dix mois de prison assortie du sursis probatoire avec une obligation de soins.

Estimant qu’il n’y a « pas suffisamment d’insultes » de la part de son client pour parler de « harcèlement », Me Paul Coudert, a réclamé la relaxe de son client, Jacques Grimault. « La véritable victime c’est moi-même, mes proches, mon association, mon travail. Les vrais responsables sont ici dans la salle, ils sont une quarantaine, c’est à eux qu’il faut demander des comptes », a déclaré Jacques Grimault en conclusion. Il devra attendre le 19 avril pour connaître la décision du tribunal.