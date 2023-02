Sa réputation était en jeu. En conséquence, l’influenceur Keneff Leauva, 40 ans, a poignardé à mort en avril 2021 un autre internaute, Mamadi T., alias « Moussa VR6 ». Un homicide glaçant diffusé en direct sur Internet. Ce vendredi, la cour d’assises de Seine-Saint-Denis a condamné l’influenceur à dix-neuf ans de prison pour le meurtre de cet autre internaute.

La victime s’était présentée à 6 heures du matin au domicile de Keneff Leauva, fils de l’actrice Firmine Richard (Huit femmes, Romuald et Juliette, Les Profs 2…) chez laquelle il vivait encore, à Pantin pour s’expliquer après une altercation devant 500 spectateurs sur l’application de vidéo en direct Bigo Live, dont la communauté se délecte des « clashs » et « affichages » en tous genres. Après heure et demie de délibération, la cour a retenu une peine en deçà des 25 années de réclusion criminelle requises par le parquet. Le jury a considéré que Keneff Leauva n’a pas prémédité son geste, écartant donc le chef d’assassinat.

« Crois-moi, il va plus chanter sur Internet lui »

Le fonds de commerce de Keneff Leauva : sa réputation de « clasheur ». Alors celui-ci n’hésite pas à la défendre hors ligne en traversant la France pour se castagner avec un contradicteur. Cet engrenage de la violence lui a déjà coûté une phalange arrachée dans une bagarre et un séjour de quelques mois en prison.

Lorsque Mamadi T. s’est présenté à son domicile au petit matin en compagnie d’une autre internaute, Keneff Leauva est donc persuadé que son adversaire est venu pour le frapper et diffuser son humiliation sur Bigo Live. « Après, les gens en auraient ri : ''c’est la deuxième fois que Keneff le bagarreur se mange une branlée sur les réseaux !'' », a-t-il grincé dans le box des accusés.









Pendant la bagarre entre les deux hommes, Keneff Leauva s’est saisi d’un couteau de cuisine sur l’égouttoir en sortant et a mis trois coups au thorax de son adversaire. Sa défense et lui-même ont soutenu qu’il n’avait toutefois pas l’intention de tuer. « Je pensais pas que c’étaient des coups fatals, je pensais que c’étaient des poinçons. J’me disais ''j’ai mis des piques, il va se faire recoudre'' », s’est-il justifié à l’audience.

Rentré chez lui, Keneff Leauva a débriefé le match sur Snapchat avec une amie virtuelle avant que les policiers ne viennent l’arrêter. « Crois-moi, il va plus chanter sur Internet lui », s’est alors vanté l’homme.