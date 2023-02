Le jury d’assises de la cour d’Aix-en-Provence a eu toute la semaine écoulée et près de huit heures de délibéré pour se forger une intime conviction. Celle-ci fut de déclarer coupable Kamel Meziani de complicité de meurtre par « instruction, aide ou assistance ». L’homme de 38 ans a été condamné à trente ans de prison.

Jeudi, en fin de journée, l’avocat général avait requis cette peine si les jurés devaient déclarer coupable Kamel Meziani d’avoir été le commanditaire, et donc le complice, du double règlement de comptes perpétré en octobre 2016 sur le parking d’un KFC à Marseille, sur fond de conflit pour le contrôle d’un point de vente de stupéfiants.

La défense fera appel

Mais il a également surpris en proposant au jury populaire de retenir une voie médiane, si la faiblesse des preuves présentées (un témoin anonyme, et un témoin absent à l’audience) devait l’emporter. Celle-ci visait à condamner celui qui est présenté par les services de police comme « un éminent narcotrafiquant », ex-patron du puissant réseau des Oliviers A, l’un des plus puissants et lucratifs de la ville à l’époque des faits, à vingt ans de prison pour « association de malfaiteur en récidive » - soit la peine maximale pour cette accusation.

Les jurés ont donc choisi de retenir la complicité dans cette affaire. « C’est une honte et une telle violence faite à la justice », a réagi maître Hugues Vigier, l’un des trois avocats de l’accusé à la sortie du tribunal. Ses avocats, qui avaient plaidé l’acquittement, feront appel de cette décision, ont-ils indiqué à 20 Minutes. Kamel Meziani et par ailleurs mis en examen dans un autre double règlement de comptes, commis en 2021 à la Marine Bleue.