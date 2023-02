Selon France Bleu Vaucluse, l’ancien leader des « Gilets jaunes » Christophe Chalençon a été condamné ce mercredi par le tribunal correctionnel de Carpentras à huit mois de prison ferme pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de diverses personnalités.

Selon La Provence, on trouve parmi les victimes de ses propos outrageants et insultants l’ancien ministre de la Santé et actuel porte-parole du gouvernement Olivier Véran, une journaliste de La Provence, Jacques Attali encore le président de la République Emmanuel Macron.