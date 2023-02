Comme dans un roman d’Agatha Christie, membres de la haute société, employés de maison et amis floués défilent devant les juges et les jurés, sous l’œil avide des caméras qui retransmettent les audiences en direct à des millions d’Américains.

Alex Murdaugh, un homme roux et costaud de 54 ans, un puissant avocat surtout, comparaît face aux juges du tribunal du comté de Colleton (Etats-Unis) depuis fin janvier. Il est accusé d’avoir abattu sa femme Maggie, 52 ans, et Paul, 22 ans, l’un de ses fils. Jusqu’ici, l’homme nie toute responsabilité dans ce double meurtre.

La famille, fortunée et puissante, fascine les chaînes d’informations qui diffusent en boucle une photo très glamour du couple Murdaugh avec ses deux fils - elle en manteau de fourrure, eux en smoking noir - ainsi que les images aériennes de leur immense domaine, surnommé « Moselle », où les hommes aimaient chasser le cochon sauvage.

Des incohérences dans le discours de l’accusé

Le 7 juin 2021, ce décor bourgeois s’est mué en scène de crime. Peu après 22 heures, Alex Murdaugh a appelé les secours d’une voix gémissante, expliquant avoir découvert les corps sans vie de Maggie et Paul, près du chenil. Aux enquêteurs, il a assuré avoir fait cette macabre découverte juste après avoir rendu visite à sa mère, une femme sénile incapable de corroborer ses dires.

A la barre, l’aide-soignante de la vieille dame a confirmé qu’il avait passé « vingt minutes » à ses côtés ce soir-là, mais a fait état de pressions troublantes les jours suivants. Lors d’un tête-à-tête, « il m’a dit qu’il était resté 30 à 40 minutes », et le lendemain, il a proposé de financer « ma fête de mariage », a expliqué Mushell Smith, visiblement très mal à l’aise.

Cet écart est important car, selon l’accusation, les meurtres se sont déroulés aux alentours de 21h45, les victimes ayant ensuite arrêté de répondre au téléphone. Une minute plus tôt, en revanche, Paul échangeait avec un ami au sujet d’un chiot blessé. Pour lui montrer l’animal, il avait enregistré une vidéo qu’il n’a pas eu le temps d’envoyer. Les enquêteurs l’ont récupérée : on y entend Paul, sa mère et une voix masculine. Pour les procureurs, et plusieurs témoins, aucun doute, il s’agit d’Alex Murdaugh.









Une tentative de fraude à l’assurance

Pour les procureurs, le père de famille acculé a mis au point un stratagème désespéré pour se couvrir. Il aurait aussi eu des intentions suicidaires. Deux mois après les meurtres, il avait été retrouvé la tête en sang le long d’une route. L’enquête a vite montré qu’il avait demandé à un ancien client de le tuer afin que son fils aîné, Buster, touche 10 millions de dollars d’assurance-vie. Mais son complice l’a raté.

Cette arnaque à l’assurance ainsi que la centaine de fraudes mises au jour depuis les meurtres seront jugées ultérieurement. Auparavant, le jury devra rendre son verdict. Alex Murdaugh encourt la peine de mort.

Sans attendre, plusieurs podcasts et documentaires ont déjà retracé son parcours. Les Meurtres Murdaugh : un scandale du Sud doit sortir le 22 février sur Netflix aux Etats-Unis.