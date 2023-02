2023 avait bien mal commencé pour quatre mineurs, passés à tabac et détroussés le 1er janvier à la sortie d’une fête foraine à l’est de Nice. Un de leurs agresseurs, le seul à avoir été identifié et interpellé, qui avait filmé la scène avec un téléphone portable, a été condamné à trois ans de prison, dont deux ferme, a indiqué à 20 Minutes le procureur de la République de Nice, confirmant une information de Nice-Matin. Incarcéré depuis les faits, ce jeune homme d’à peine 18 ans et sans antécédent a été maintenu en détention.

Deux groupes de deux adolescents avaient en fait été agressés séparément, mais par la même bande, dans l’après-midi, puis en tout début de soirée, le 1er janvier. Menacés avec une arme blanche, roués de coups puis volés. À l’audience, devant le tribunal judiciaire de Nice lundi, la représentante du parquet a parlé d’une « affaire de violences d’une extrême gravité » avec « des victimes mineures détroussées, déchaussées, violentées jusqu’à l’inconscience et laisser pour mortes sur la voie publique ».

Un des ados agressés était tombé inanimé sur le trottoir, après avoir reçu un coup de pied au visage, relate Nice-Matin. Il s’était réveillé à l’hôpital quelques heures plus tard.