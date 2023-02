Il s’autoproclamait « virtuose de la séduction » avant d’être condamné à la perpétuité pour le meurtre de son ex-compagne. Le youtubeur Mickaël Philétas, 41 ans, fait appel de sa condamnation, a indiqué lundi le parquet général de Versailles. Le soi-disant expert en séduction et en “masculinité” avait été jugé coupable par la cour d’assises des Yvelines de l’assassinat de Mélanie G., 34 ans, de tentative de meurtre sur le nouveau compagnon de la victime et de tentative de meurtre ainsi que d’atteinte sexuelle sous la menace d’une arme sur la petite sœur du compagnon.

Cet appel signifie un deuxième procès douloureux pour la famille de la victime. « Je déplore cet appel qui ne manquera pas d’infliger à une famille digne et courageuse une nouvelle épreuve difficile », a déclaré à l’AFP l’avocat des parents et des sœurs de Mélanie G., Me Frédéric Rousses.

Près de 80 coups de couteau

Mickaël Philétas avait reconnu lors de l’enquête s’être introduit en pleine nuit, en janvier 2020, au domicile de son ex-compagne, « obsédé » par l’idée de savoir si elle fréquentait un autre homme. D’après l’autopsie, Mélanie G. avait reçu près de 80 coups de couteau. Son nouveau compagnon ainsi que sa petite sœur, alors âgée de 20 ans, qui se trouvaient sur les lieux, avaient également été poignardés à de multiples reprises.









Professeur de zumba, l’accusé animait une chaîne YouTube comptant des centaines de vidéos, dans lesquelles il se proclamait « virtuose de la séduction », « spécialiste de la masculinité » et vilipendait la « castration » des hommes par leurs compagnes. Lors du procès, l’accusé avait invoqué son droit au silence tout au long de son interrogatoire. Ce silence traduisait selon lui une « très très grosse honte ».