Ce n’est pas souvent que la justice prend une sanction si radicale : la prévenue ne pourra plus jamais accueillir d’animaux chez elle. Ce vendredi, le tribunal correctionnel de Périgueux a condamné une jeune femme de 33 ans jugée pour abandon volontaire d’animaux domestiques, privation de soins et détention de cadavres « à une peine de cinq mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, assortie d’une interdiction de détenir des animaux à vie », rapporte Sud-Ouest.

Une personne fragile, placée sous curatelle

Elle avait déjà été condamnée en mars 2022 par le tribunal de police à une interdiction de détenir des bêtes pendant cinq ans. Mais les gendarmes ont constaté à plusieurs reprises qu’elle ne respectait pas cette décision : des chats faméliques, des chiens séquestrés et vivant dans leurs déjections ont été retrouvés chez elle et des cadavres de poules et oiseaux dans une dépendance.









Placée sous curatelle auprès de l’Union départementale des associations familiales (UDAF), elle souffrirait d' « oligophrénie », soit un retard mental, selon son avocate Me Reda Hammouche, relate le quotidien régional. Cette dernière précise qu’elle est atteinte du syndrome de Noé, qui pousse à accumuler les animaux de compagnie chez soi, sans disposer des moyens pour les soigner correctement.