A la cour d’assises de Seine-Saint-Denis,

Le président de la cour d’assises de Seine-Saint-Denis, Charles Andor Fogarassy, avertit le public présent dans la salle. « Compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, je ne souhaite pas qu’on puisse utiliser son téléphone ici et que cette audience soit filmée », signale le magistrat. Il faut dire que dans l’affaire qui est jugée depuis ce vendredi, tout tourne autour des réseaux sociaux. La victime et l’accusé, amis par le passé, se sont écharpés une nuit sur l’application de vidéo en direct Bigo Live avant de se retrouver à Pantin. Au petit matin, le 11 avril 2021, des centaines d’internautes ont alors entendu en direct Mamadi T., alias « Moussa VR6 », hurler d’effroi alors qu’il se faisait poignarder par Keneff Leauva.

Gilet gris clair, chemise blanche, jean bleu, cet homme âgé de 40 ans, qui comparait pour assassinat, assure qu’il n’avait pas l’intention de le tuer. « J’ai cherché à me défendre », jure celui qui est le fils de l’actrice Firmine Richard, connue pour ses rôles dans les films Romuald et Juliette, Huit femmes, La Première étoile ou encore Les Profs 2. « Les coups, je les ai portés quand je me mangeais des coups. » Keneff n’a pas a eu la réussite professionnelle de sa mère. Né en Guadeloupe, cet enfant turbulent l’a suivi en métropole pour échapper aux excès de violences de son père. Devenu adulte, il continue d’habiter chez elle, se converti à l’islam et enchaîne les petits boulots : livreur de pizzas, animateur dans un magasin de téléphones, chauffeur Uber.

« Rooms à clashs »

Il devient peu à peu une figure de la petite communauté du live-streaming, qui a migré sur le réseau de vidéo en direct Bigo Live à la fermeture du plus populaire Periscope. Keneff est connu pour faire le buzz en étant agressif, insultant et menaçant envers les autres utilisateurs. Ses disputes avec d’autres internautes l’amènent parfois à parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour régler ses comptes avec eux IRL ( « in real life », dans la vraie vie). En mars 2017, il est même condamné à un an de prison ferme - et perd une phalange - après être allé à Bordeaux pour se battre avec Julien, alias « Krojuju », avec lequel il s’était disputé sur Periscope.





Capture d'écran de l'application Bigo live - capture d'écran





Son personnage, « KeneffLeSeul », séduit dans les « rooms à clashs », ces espaces dédiés aux prises de becs où les utilisateurs de la plateforme récompensent la virulence des gladiateurs du jour en monnaie virtuelle. Le soir des faits, c’est avec Moussa T. qu’il croise le fer sur Bigo live. Les deux hommes ont été amis mais ils se sont brouillés depuis quelques années pour une histoire de femme. Cette nuit-là, la situation dégénère. Le ton monte. Keneff Leauva aurait insulté le père de Moussa T., qui est décédé. Pour ce dernier, l’affront doit être lavé. « Eh, tu sais quoi ? Bouge pas j’arrive ! » lui lance-t-il avant de déconnecter.

Crime en streaming

Conduit par une amie, également streameuse sous le pseudonyme de « DZ la vraie », la victime - qui portait un bracelet électronique à la jambe - débarque une demi-heure plus tard à Pantin, au pied du domicile de Firmine Richard. Persuadé que le duo vient pour le frapper et diffuser la scène sur Bigo live pour l’humilier, Keneff Leauva descend avec un couteau de cuisine dissimulé dans son blouson. Très vite, une bagarre éclate. « DZ la vraie » allume un live. Keneff reçoit un coup au visage qui lui brise la mâchoire. Il sort son arme et réplique avec trois coups de couteau au torse. La victime s’écarte de lui, traverse la rue et chute. L’accusé la rejoint et lui met deux coups de couteau supplémentaires, aux jambes, avant de prendre la fuite.

Secouru par une patrouille de policiers, Moussa T. est déclaré mort une heure plus tard. Keneff, lui, est interpellé dans la matinée chez sa mère. L’actrice avait récupéré l’arme du crime qu’elle avait nettoyée et placée dans un cabanon dans son jardin. Elle sera interrogée en début de semaine prochaine, lundi après-midi, par la cour. De nombreux autres utilisateurs de Bigo live, « qui ne se connaissaient pas de manière réelle », vont défiler à la barre pour témoigner au cours du procès, observe le président Fogarassy. Le verdict est attendu le 10 février, et Keneff Leauva encourt la prison à perpétuité.