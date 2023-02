Le procès d’Eric Galo, accusé d’avoir tué deux femmes le 14 novembre 2019 à Montauban, n’a pas repris ce vendredi matin. Le sexagénaire, dont le procès s’était ouvert mardi devant la Cour d’assises du Tarn-et-Garonne a été opéré du cœur, à la suite d’un malaise cardiaque à l’audience jeudi matin.

Il est survenu alors que Francis Szpiner, l’avocat des parties civiles, lui posait des questions insistantes.

Pour une dette de loyer

Et les réponses devront donc attendre dans cette affaire particulièrement sordide. Les deux victimes, une femme de 38 ans, locataire d’Eric Gallo, et une jeune femme de 18 ans, ont été découvertes morte dans le pavillon de Montauban. La première, gisant au rez-de-chaussée, présentait une blessure par balle et de multiples coups de couteau. La deuxième, retrouvée à l’étage, était morte par arme à feu.

L’accusé, qui vivait « des revenus de la vingtaine d’appartements et biens immobiliers qu’il possédait » dans cette ville, avait expliqué aux enquêteurs « être venu en voiture dans la nuit pour réclamer les quelque 3.000 euros de loyers impayés par sa locataire », selon les informations livrées par le procureur de la République de Montauban à l’issue de la garde à vue du suspect. Le fils de la locataire, âgé de 17 ans à l’époque, avait dans un premier temps été soupçonné.